2018-10-01T09:07:22+03:00
Звезды

В Воронеже открывается выставка к 100-летию комсомола

Экспозицию можно увидеть в Никитинке
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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1 октября в библиотеке имени Никитина откроется выставка, посвященная 100-летию ВЛКСМ. Экспозиция «Комсомол - это юность моя! Комсомол - это гордость моя! Комсомол - это память моя!» представит книги, рассказывающие об истории, боевом и трудовом пути комсомола.

«Боевая юность», «Под большевистское знамя», «Немеркнущая слава» - эти книги о периоде революции, иностранной военной интервенции, Гражданской войне, коллективизации, первых пятилетках, становлении комсомола.

«Молодость в шинели», «Во имя Отчизны», «Нам не забыть вас, ребята!» - об участии комсомольцев в Великой Отечественной: Курской и Сталинградской битвах, блокаде Ленинграда, партизанском движении, самоотверженном труде в тылу для Великой Победы. О героях-комсомольцах рассказывают сборники из серии «Жизнь замечательных людей».

О стройках в Комсомольске-на-Амуре, Саяно-Шушенской и Братской ГЭС, Атоммаше, БАМе, романтике и энтузиазме рассказывают очерки, дневники, путевые заметки серийного издания «Антология всесоюзных комсомольских строек».

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