Работы по консервации Ротонды в Воронеже начнутся 2 октября

30 Сент. 19:32 2018-10-01T00:44:57+03:00

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2 октября начнутся работы по консервации воронежской Ротонды - памятника Великой Отечественной Войны, представляющего собой часть здания разрушенной авиабомбами больницы. Специалисты подрядной организации в сопровождении сотрудников МЧС будут обследовать конструкцию. В этот же день сообщат, сколько средств удалось собрать на консервацию руин больницы для предотвращения их окончательного разрушения.

Договор с подрядной организацией, которая выполнит работы, региональное отделение Российского военно-исторического общества заключило 26 сентября. Напомним, военно-историческому обществу поручили курировать проект в министерстве культуры РФ. РВИО намеревалось провести консервацию частично за свой счет, а частично профинансировать ее за счет благоворительного сбора.