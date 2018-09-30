Гидрометцентр сделал прогноз на предстоящую зиму в Воронеже

30 Сент. 18:57 2018-09-30T19:00:49+03:00

Декабрь порадует зимней погодой, а вот январь и февраль могут получиться более теплыми, чем в среднем

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Синоптики Гидрометцентра России сделали общий прогноз на предстоящую зиму. Есть прогноз и для Воронежа. Температуры в декабре в Воронежской области будут соответствовать норме: то есть, если верить обещаниям специалистов, небольшой минус нам в первый зимний месяц обеспечен. В январе возможна чуть более теплая погода, чем в норме. А февраль и вовсе нам гарантируют не характерно теплый. При таком раскладе возможна и довольно ранняя весна.

В целом выходит, что зима на территории Черноземья выдастся скорее мягкой. Разуеется, более точно предсказать, что сулит нам смена сезонов, нельзя.