В Воронежской области мужчина, ранивший друга в грудь ножом в пьяной драке, окажется в суде

30 Сент. 17:59 2018-09-30T18:03:17+03:00

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Накануне в районную Верхнехавскую больницу доставили 28-летнего пациента с ножевым ранением в грудь. Врачи тут же обратились в полицию. Оказалось, что ранил молодого человека его друг, 37-летний местный житель: мужчины выпили и повздорили, а ссора закончилась поножовщиной. Кулаками приятели махали уже на улице - чтобы было больше места для "маневров".

- В процессе застолья между товарищами возник конфликт. Желая закончить выяснение отношений, потерпевший пытался домой, в это время его оппонент поднялся в квартиру и взял нож. Мужчина решил проучить своего обидчика и нанес проникающее ножевое ранение в грудную клетку.Согласно заключению судебно-медицинского эксперта полученные во время инцидента телесные повреждения квалифицируются, как тяжкий вред здоровью. 37-летний подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. Мужчина пояснил, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Теперь ему грозит до десяти лет тюрьмы за причинение тяжкого вреда здоровью своего знакомого.