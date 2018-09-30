Воронежский "Факел" проиграл хабаровскому "СКА"

30 Сент. 16:59 2018-09-30T17:06:27+03:00

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14-й тур первенства Футбольной национальной лиги накануне закончился проигрышем воронежского "Факела" хабаровскому "СКА". Воронежские спортсмены отправились к своим дальневосточным противникам на другой конец страны. Игра состоялась сегодня, 30 сентября.

Хабаровчане забили первый гол во втором тайме. "Факел" вскоре тоже забил мяч в ворота противников, но те отыгрались. Матч закончился, таким образом, со счетом 2:1 не в нашу пользу. Следующая спортивная встреча воронежского футбольного клуба состоится дома, на поле стадиона профсоюзов. 6 октября "Факел" играет с саранской "Мордовией".