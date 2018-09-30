2018-09-30T15:20:13+03:00
Общество

Предупреждение МЧС: октябрь придет в Воронеж с похолоданием до -2

Минусовая температура ожидает нас ночью и утром 1 октября
Юлия ТЕРНОВА
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Одевайтесь теплее, ведь в ночь на 1 октября будет по-зимнему холодноОдевайтесь теплее, ведь в ночь на 1 октября будет по-зимнему холодно
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Сотрудники главного управления МЧС по Воронежской области предупреждают, что в регион вновь придут заморозки. Штормовое предупреждение объявляли на 27 сентября, когда ночью довольно резко температура упала до нуля градусов. В этот раз предупреждение сделали на 1 октября. В первую октябрьскую ночь и утро столбик термометра может опуститься до -2 градусов.

- В случае любой беды вы всегда можете обратиться по номерам вызова экстренных служб - 112 или 101.Телефон доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00, - напоминают в пресс-службе ведомства.

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