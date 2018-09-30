Воронежец лишился 28 тысяч рублей по дороге из продуктового

30 Сент. 15:00 2018-09-30T15:00:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне воронежец стал жертвой нападения грабителя, когда пошел за продуктами в магазин. 28-летний мужчина купил все необходимое и возвращался домой по улице Богдана Хмельницкого. Около десяти вечера на него напал неизвестный: он резко ударил молодого человека по лицу несколько раз, нашел кошелек и скрылся. В кошельке у воронежца были 28 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области, нападавшего задержали довольно быстро. Им оказался 27-летний местный житель. Когда тот давал показания, то признался, что увидел наличные у соседа по очереди в супермаркете и решил отобрать у него деньги, подкараулив на улице. За грабеж мужчине грозит до семи лет тюрьмы.