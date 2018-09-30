Волонтеры расскажут воронежцам, как помогают пожилым людям в домах престарелых

30 Сент. 12:58 2018-09-30T13:00:29+03:00

В библиотеке им. Никитина пройдет очередная "Школа волонтера" от представителей организации "Старость в радость"

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В библиотеке имени Никитина лекции для всех желающих проводят представители благотворительных организаций Воронежа. Проекту дали название "Школа волонтера", это уже шестое открытое занятие. На этот раз горожанам расскажут о себе волонтеры фонда "Старость в радость", которые помогают одиноким прожилым людям и ездят в дома престарелых.

- Занятие проведет координатор воронежского отделения благотворительного фонда "Старость в радость" Екатерина Кладкевич. На занятии будет рассказано о деятельности благотворительного фонда помощи инвалидам и пожилым людям, живущим в домах престарелых, - анонсировали лекцию на сайте библиотеки.

Начало в 17.00. Все вопросы можно задать по этому телефону: 2 55-73-02.