Волонтеры расскажут воронежцам, как помогают пожилым людям в домах престарелых
В библиотеке имени Никитина лекции для всех желающих проводят представители благотворительных организаций Воронежа. Проекту дали название "Школа волонтера", это уже шестое открытое занятие. На этот раз горожанам расскажут о себе волонтеры фонда "Старость в радость", которые помогают одиноким прожилым людям и ездят в дома престарелых.
- Занятие проведет координатор воронежского отделения благотворительного фонда "Старость в радость" Екатерина Кладкевич. На занятии будет рассказано о деятельности благотворительного фонда помощи инвалидам и пожилым людям, живущим в домах престарелых, - анонсировали лекцию на сайте библиотеки.
Начало в 17.00. Все вопросы можно задать по этому телефону: 2 55-73-02.