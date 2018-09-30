"Я отлетела на несколько метров, а он даже не остановился": жительница Воронежа ищет свидетелей ДТП

30 Сент. 10:34 2018-09-30T13:59:31+03:00

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Жительница Воронежа ищет свидетелей того, как ее на остановке "Выборгская" сбил автомобиль. Правда, его марку она не смогла назвать. По словам пострадавшей, это произошло в 19.45 в четверг, 27 сентября, когда она шла по пешеходному переходу: все автомобилисты пропускали и притормаживали, как вдруг из-за остановившейся машины вылетел не желающий сбавлять скорость водитель на своем авто.

По словам девушки, она отлетела на несколько метров, но водитель даже не стал останавливаться. Сейчас она в больнице, куда ее доставили сразу же по скорой. Через "Типичный Воронеж" пострадавшая ищет свидетелей случившегося. Связаться с автором поста можно, перейдя по ссылке.