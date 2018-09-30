Под Воронежем "ВАЗ" вылетел в кювет: погиб 60-летний мужчина

30 Сент. 09:55 2018-09-30T09:55:40+03:00

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В субботу, 29 сентября, около села Орловка Таловского района произошло ДТП: водитель "ВАЗа 21099" не справился с управлением, автомобиль вылетел в кювет, где опрокинулся. Авария произошла в 08.55 на 58 километре дороги "Таловая - Бобров". За рулем отечественного автомобиля находился 60-летний местный житель.

- В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщают в пресс-службе регионального управления полиции. Правоохранители начали проверку по факту произошедшего.