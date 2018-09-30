Воронежцам покажут необычный фильм о жизни медведей

30 Сент. 07:56 2018-09-30T08:03:50+03:00

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6 октября в воронежском кинотеатре "Синема парк" пройдет премьерный показ фильма «Медведи Камчатки. Начало жизни». Эта необычная документальная картина о жизни косолапых - по сценарию, написанному самой природой. На протяжении семи месяцев съемочная группа наблюдала за несколькими медвежьими семьями на территории Южно-Камчатского федерального заказника имени Шпиленка, чтобы запечатлеть тайны взросления одного из самых крупных хищников России. «Медведи Камчатки. Начало жизни» - это особенная картина, которая переносит зрителя в мир вулканов, рек и диких животных - мир, где человеку отведена роль наблюдателя.

- Наша цель - погрузить зрителей в атмосферу природного равновесия, которая все еще сохраняется на заповедных территориях, - сообщили создатели картины.

Премьера пройдет в 15.00. Билеты можно купить в кинотеатре или выиграть в "Комсомолке" - подробности читайте на нашей страничке в соцсети.