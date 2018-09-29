2018-09-29T19:09:37+03:00
Общество

Воронежцы на треть увеличили свои расходы на бургеры и картошку фри

А вот в барах горожане наоборот начали экономить
Олег ИВАНОВ
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В заведения общепита приходится завозить все больше картошки фриВ заведения общепита приходится завозить все больше картошки фриФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Специалисты «Платформы ОФД», крупнейшего оператора фискальных данных, решили проверить, как с июня по август 2018 года изменился покупательский спрос воронежцев в сфере общественного питания. Хотите узнать, сколько тратят на еду горожане?

Так, за лето в сегменте «кафе/столовые» - количество покупок уменьшилось на 2-3%. Но в то же время средний чек увеличился на 32-33%. Воронежцы оставляют в кафе примерно 670-700 рублей на человека. Больше всего в кафе россияне потратили на пивные напитки, чай и кофе, шашлык и горячее.

В ресторанах и барах - количество покупок в августе уменьшилось еще больше на 9-10%. Как уменьшился и средний чек на 5-6% до 920-970 рублей. Чаще всего потребители брали пивные напитки, первые блюда, а также суши и роллы.

С одной стороны может показаться, что самый большой отток клиентов в сегменте «фастфуд» - там количество покупок в августе уменьшилось на 10%. Зато средний чек увеличился на 33% до уровня 440-490 рублей. В топ-покупок данного сегмента оказались бургеры, картофель фри, безалкогольные напитки и свежая выпечка.

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