В Воронеже больше месяца разыскивают женщину с родинкой на щеке

29 Сент. 15:29 2018-09-29T15:29:51+03:00

Присмотритесь, быть может вы видели этого человека

Если вы что-либо знаете, , позвоните по телефону 8-800-700-54-52

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С 10 августа 2018 года неизвестно местонахождение Короленко Ольги Сергеевны. К воронежцам с просьбой о помощи обратились волонтеры поискового отряда Лиза Алерт. 44-летняя женщина ни разу за прошедшее время не связывалась с родственниками и друзьями.

Среди особых примет - у Ольги Сергеевны есть родинка на левой щеке. Ее рост - 165 сантиметров. У женщины среднее телосложение, волосы каштановые, глаза серо-голубые.

В момент пропажи она была одета в белую кофту, бежевые штаны и белые босоножки.

Если вы что-либо знаете о местонахождении Ольги Короленко, позвоните по телефону 8-800-700-54-52.