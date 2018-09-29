В Воронеже двое суток не могут найти 88-летнюю бабушку, которая ушла из дома без верхней одежды

29 Сент. 15:09 2018-09-29T15:09:28+03:00

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Двое суток в Воронеже не могут найти 88-летнюю пенсионерку Тамару Логачеву, которая пропала 27 сентября в районе Левобережного кладбища. Волонтеры "Лиза Алерт" сейчас проводят поисковые работы на местности. Они бьют тревогу: женщина ушла из дома в одном платье, без верхней одежды, а при нынешней погоде переохлаждение может наступить очень быстро. К несчастью, пропавшая страдает нарушениями памяти и поэтому сама не может вернуться домой.

Вот приметы Тамары Логачевой: рост 165 сантиметров, седые волосы, карие глаза. Была одета в синее платье, серые туфли и черный платок. Сегодня добровольцы прочесывают местность. Если вы видели пенсионерку, позвоните волонтерам по номеру, указанному под фото, или сообщите об этом по телефону 112.