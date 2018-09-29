Воронежцы собираются обратиться к мэру с просьбой создать в городе систему велодорожек

29 Сент. 15:03 2018-10-01T12:32:10+03:00

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Активисты сообщества "ВелоВоронеж" написали в своей группе о том, что на акции "Велоночь" планируют собираться подписи под обращением к мэру и губернатору. Суть обращения - сделать передвижение по областному центру и за его пределами удобным и безопасным для любителей крутить педали. Добиться этого предлагается с помощью системы специальных дорожек, сделанных по всем правилам.

Формулировку активисты предложили примерно такую: "Мы, велосипедисты Воронежа и Воронежской области, просим создать областную и городскую программы развития велоинфрастуктуры с ежегодным строительством участков дорожек или полос в соотвествии с гостом и методическими рекомендациями Минтранса, выделением средств дорожного фонда на содержание и обновление покрытия".

Запись на очередную "Велоночь", которую впервые перенесли на осень, открыли вчера. Акция состоится в этом году 6 октября. Записаться можно по этой ссылке.