В Воронеже у кассы супермаркета замертво упал пожилой мужчина

29 Сент. 14:48 2018-09-29T14:48:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Прямо в очереди у кассы гипермаркета «Линия» здоровье подвело пожилого мужчину: он упал и больше уже не смог встать. Речь идет о магазине на Бульваре Победы. В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области подтвердили, что данное происшествие случилось утром 28 сентября.

Мужчине было 67 лет. К сожалению, приехавшие на место ЧП медики уже ничем не могли ему помочь. Однако пока говорить о причинах смерти рано. Полицейские сообщили, что проводится судебно-медицинская экспертиза.