В зоопитомнике «Червленый яр» воронежцы могут увидеть домики трех поросят
28 сентября в зоопитомнике «Червленый яр» открыли сказочный уголок. На одной из опушек появились домики три «Трех поросят». В загонах, стилизованных под известную сказку, будут жить дикие кабаны и вьетнамские вислобрюхие свиньи.
Открытие новых объектов позволило создать для животных более комфортные условия содержания.
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Напомним, на территории зоопитомника, расположенного в районе поселка Семилукские выселки, обитают также бизоны, тибетские яки, косуля, гуанако, верблюд, благородный олень, европейский муфлон, бурский козел, камерунские козы, азиатские ослы, разные породы лошадей, нутрии и различные виды птиц. Вдоль вольерного комплекса проходит экологическая тропа «Тигули», обустроенная удобными площадками для отдыха.