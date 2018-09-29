2018-09-29T14:40:15+03:00
Дом. Семья

В зоопитомнике «Червленый яр» воронежцы могут увидеть домики трех поросят

На территории установили новые вольеры
Ярослав ИВАНОВ
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фото dprvrn.ruфото dprvrn.ru
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28 сентября в зоопитомнике «Червленый яр» открыли сказочный уголок. На одной из опушек появились домики три «Трех поросят». В загонах, стилизованных под известную сказку, будут жить дикие кабаны и вьетнамские вислобрюхие свиньи.

Открытие новых объектов позволило создать для животных более комфортные условия содержания.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Напомним, на территории зоопитомника, расположенного в районе поселка Семилукские выселки, обитают также бизоны, тибетские яки, косуля, гуанако, верблюд, благородный олень, европейский муфлон, бурский козел, камерунские козы, азиатские ослы, разные породы лошадей, нутрии и различные виды птиц. Вдоль вольерного комплекса проходит экологическая тропа «Тигули», обустроенная удобными площадками для отдыха.

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