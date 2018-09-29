Из дома жителя Воронежской области вытащили его сбережения

29 Сент. 13:03 2018-09-29T13:03:36+03:00

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До 6 лет тюрьмы грозит 47-летнему жителю Богучарского района. Его подозревают в тайном хищении чужого имущества. Мужчина и раньше был судим за подобные преступления. Сейчас богучарец находится под стражей.

В июне этот мужчина приехал в село Верхнетолучеево Воробьевского района. Он заметил, что двери в один из местных домов оказались открыты. Да, и 56-летнего хозяина в это время поблизости не было. Вот рецидивист и решился воспользоваться шансом.

Он зашел внутрь: в шкафу преступник обнаружил 26 500 рублей, которые и забрал себе. После этого он вышел на улицу и направился к стоящему вдалеке автомобилю. В это время потерпевший хозяин зашёл в дом и обнаружил, что порядок нарушен, а деньги пропали. Выбежав на улицу, он увидел, как незнакомец сел в автомобиль и уехал.

В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейские быстро нашли и задержали вора. В отделе полиции он во всем признался.