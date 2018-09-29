Мошенница-чародейка «превратила» деньги воронежской пенсионерки в бумагу

29 Сент. 12:10 2018-09-29T12:10:57+03:00

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27 сентября в 10.30 на улице Кольцовской к 71-летней пенсионерке подошла незнакомка. Женщина сразу же сказала, что пожилая собеседница а также ее родственники больны. Что не так? На них порча! Конечно же, только эта таинственная незнакомка, по ее же словам, может избавить от столь серьезной напасти. Нужно лишь заплатить.

Пенсионерка поднялась в свою квартиру, взяла 90 тысяч рублей, и на улице передала их мошеннице. Та при пенсионерке прочитала на них молитву и сказала положить под подушку. Эффект должен был прийти через три дня - только тогда разрешалось вытащить деньги.

- После этих манипуляций все болезни пройдут! - заверяла шарлатанка. Вот только пенсионерка не дождалась - открыла пакет раньше. Что же произошло? Деньги «превратились» в бумагу. Мошенница специально подготовила пакет с бумагой вместо купюр и ловко все подменила. Теперь преступницу разыскивает полиция.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».