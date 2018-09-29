2018-09-29T11:02:24+03:00
Происшествия

В Воронежской области «Тойота» протаранила рейсовый микроавтобус: четыре человека в больнице

По факту данного ДТП проводится проверка
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Фото ГУ МВД по Воронежской областиФото ГУ МВД по Воронежской области
Изменить размер текста:

60-летний водитель автомобиля «Тойота», житель Москвы, ехал в сторону Воронежа. По предварительным данным, мужчина выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым микроавтобусом «Фиат Дукато». Это ДТП случилось 28 сентября около 9.30 в Павловском районе на 669 км автодороги М4 - «Дон».

44-летний воронежец, сидевший за рулем «Фиата», перевозил людей по маршруту «Воронеж - Верхний Мамон». На момент столкновения в нем находились 18 пассажиров.

- В результате ДТП пострадали 4 человека: пассажирка автомобиля и 3 пассажира микроавтобуса. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области

Фото ГУ МВД по Воронежской области

Фото ГУ МВД по Воронежской области

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Полицейские установили личности пострадавших в смертельном ДТП под Воронежем

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону, среди погибших - пассажиры автобуса Neoplan. Это три мужчин в возрасте 29, 45 и 61 года и две женщины - 47 лет и около 40 лет. Все погибшие жители республики Карачаево-Черкессия (подробности)

Правоохранители возбудили уголовное дело после ДТП под Воронежем с пятью погибшими

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» после ДТП, которое произошло вечером 18 сентября в Новоусманском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бухгалтер простой воронежской школы начислила себе зарплату в 500 тысяч рублей
Леонид Заяц сообщил о закупке 300 тысяч тонн зерна в Воронежской области
Воронежский мошенник сыграл на амбициях начинающей предпринимательницы
Банда курян со специальными сканерами терроризировала воронежских автомобилистов
В воронежской семье, где уже однажды умер ребенок, скончалась двухмесячная девочка
Прокуратура раскрыла подробности нападения на депутата Воронежской областной Думы
Беларусь нарастит товарооборот с Воронежской областью до 350 млн. долларов в год
В Воронежской области увеличили финансирование физкультуры и спорта на 86 млн. рублей
Из воронежского «Бурана» ушел капитан
Воронежцы скоро смогут напрямую улететь в Симферополь и Сочи
Воронежской фирме не дали построить офисный центр рядом с историческим зданием
Депутата Воронежской областной Думы и его жену ограбили и подвергли пыткам
В Воронежской области КамАЗ дорожников провалился под свежий асфальт
Первую перехватывающую парковку Воронежа откроют только наполовину
Трое мигрантов надолго сядут в тюрьму за продажу наркотиков в Воронеже
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Нарушения в декларациях воронежских главврачей и чиновников медики объяснили ошибками
В Воронеже ребенок пролетел несколько метров после удара автомобиля
Самолет из Санкт-Петербурга в Воронеж задержали на 15 часов
В Воронеже будут жестко бороться с теми, кто не хочет оплачивать парковку
В Воронежской области работники АЗС объявили забастовку из-за задержек зарплаты
Воронежский брейкдансер завоевал вторую медаль на Юношеских олимпийских играх
В Воронежской области взлетели цены на яйца, капусту, огурцы и апельсины
Воронежцев испугало скопление пожарных машин у больницы № 3
В Воронеже на "зебре" у остановки "Торпедо" сбили человека
В Воронежской области будут судить мужчину, зарезавшего гостя