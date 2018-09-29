В Воронежской области «Тойота» протаранила рейсовый микроавтобус: четыре человека в больнице

29 Сент. 11:02 2018-09-29T11:02:24+03:00

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60-летний водитель автомобиля «Тойота», житель Москвы, ехал в сторону Воронежа. По предварительным данным, мужчина выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым микроавтобусом «Фиат Дукато». Это ДТП случилось 28 сентября около 9.30 в Павловском районе на 669 км автодороги М4 - «Дон».

44-летний воронежец, сидевший за рулем «Фиата», перевозил людей по маршруту «Воронеж - Верхний Мамон». На момент столкновения в нем находились 18 пассажиров.

- В результате ДТП пострадали 4 человека: пассажирка автомобиля и 3 пассажира микроавтобуса. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области

Фото ГУ МВД по Воронежской области

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