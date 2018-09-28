2018-09-28T21:23:54+03:00
Общество

Власти Воронежа утвердили строительство огромного квартала в Боровом

Помимо высоток тут вырастут детсады, школа, поликлиника
Виктор ПАВЛОВ
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Застройка будет продолжатьсяЗастройка будет продолжатьсяФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Мэрия Воронежа опубликовала постановление о планировки территории в Боровом. Речь идет об участке в границах улиц Федора Тютчева, Сельская и трассы М-4 "Дон".

Как следует из документа, еще в 2013 году была разработана концепция застройки микрорайона, однако она не была реализована до конца. Теперь планируется достроить то, что не вышло закончить раньше. Работы будет вести ООО "ВМУ-2".

Квартал будет состоять из предельно высоких домов (от 14 до 25 этажей). Планируется пристроить два встроенно-пристроенных дошкольных учреждения по 150 мест в каждом, два отдельно стоящих дошкольных учреждения общей вместимостью 460 мест, школу на 1101 место, поликлинику с постом скорой помощи, две многоэтажные автостоянки, торговый центр. Кроме того, на участке, ограниченном улицами Федора Тютчева, Попова и 50-летия Советской Армии построят четырехэтажный жилой дом.

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