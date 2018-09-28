В Воронеже больше суток ищут 88-летнюю бабушку с нарушением памяти

28 Сент. 21:32 2018-09-28T21:32:30+03:00

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Со вчерашнего дня, 27 сентября, в Воронеже ищут 88-летнюю пенсионерку. Тамара Логачева пропала на левом берегу в районе церкви на улице Димитрова, что расположена рядом с кладбищем. Ночи стали холодными, а женщина ушла из дома в одном платье, без верхней одежды. Как сообщают волонтеры отряда "Лиза Алерт", пропавшая страдает нарушениями памяти.

Вот приметы Тамары Логачевой: рост 165 сантиметров, седые волосы, карие глаза. Была одета в синее платье, серые туфли и черный платок. Сегодня добровольцы прочесывают местность. Если вы видели пенсионерку, позвоните волонтерам по номеру, указанному под фото, или сообщите об этом по телефону 112.