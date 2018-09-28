Судебные приставы забрали у воронежской должницы шкаф и стиральную машинку
Эта история никак не связана с банками и кредитами. На сей раз тем, кто дал деньги в долг, выступило некое физическое лицо. Женщина из Воронежа взяла у этого человека 200 тысяч рублей и очень долго не возвращала. Тот подал в суд, выиграл его. Дело передали судебным приставам.
- Женщина скрывалась от наших сотрудников, уклонялась от исполнения решения суда, - говорят в УФССП по Воронежской области.
В итоге судебный пристав выехал по адресу, где жила должница, и арестовал ее имущество: шкаф, стиральную машину, некоторые другие предметы быта. Та по-прежнему не имела возможности или не хотела оплатить долг. Тогда вещи ушли с молотка, и часть денег удалось компенсировать.
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