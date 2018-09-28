2018-09-28T18:51:00+03:00
Происшествия

Воронежский водитель отрицает, что был пьян во время смертельной аварии

Он утверждает, что выпил уже после ДТП
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Дело об аварии передали в судДело об аварии передали в судФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

Воронежские полицейские закончили расследование уголовного дела за нарушение правил, повлекшее смерть. Материалы направили в суд.

Авария произошла 21 августа прошлого года примерно в 2.40 ночи в Борисоглебском районе. 38-летний водитель "Шевроле-Нива" ехал по одной из улиц села Калинино. Как говорят правоохранители, он сел за руль пьяным. Водитель не успел среагировать, когда перед ним появился пешеход... 34-летний мужчина скончался на месте, а тот, по чьей вине он погиб, скрылся с места ДТП.

- Обвиняемый частично признал вину, - отмечают в полиции. - Он отрицает состояние алкогольного опьянения и утверждает, что употребил спиртные напитки уже после ДТП. Как он поясняет, с места происшествия скрылся, так как находился в шоковом состоянии.

Если будет доказано, что мужчина был за рулем пьян, ему грозит от двух до семи лет заключения, если нет - до пяти лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бухгалтер простой воронежской школы начислила себе зарплату в 500 тысяч рублей
Леонид Заяц сообщил о закупке 300 тысяч тонн зерна в Воронежской области
Воронежский мошенник сыграл на амбициях начинающей предпринимательницы
Банда курян со специальными сканерами терроризировала воронежских автомобилистов
В воронежской семье, где уже однажды умер ребенок, скончалась двухмесячная девочка
Прокуратура раскрыла подробности нападения на депутата Воронежской областной Думы
Беларусь нарастит товарооборот с Воронежской областью до 350 млн. долларов в год
В Воронежской области увеличили финансирование физкультуры и спорта на 86 млн. рублей
Из воронежского «Бурана» ушел капитан
Воронежцы скоро смогут напрямую улететь в Симферополь и Сочи
Воронежской фирме не дали построить офисный центр рядом с историческим зданием
Депутата Воронежской областной Думы и его жену ограбили и подвергли пыткам
В Воронежской области КамАЗ дорожников провалился под свежий асфальт
Первую перехватывающую парковку Воронежа откроют только наполовину
Трое мигрантов надолго сядут в тюрьму за продажу наркотиков в Воронеже
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Нарушения в декларациях воронежских главврачей и чиновников медики объяснили ошибками
В Воронеже ребенок пролетел несколько метров после удара автомобиля
Самолет из Санкт-Петербурга в Воронеж задержали на 15 часов
В Воронеже будут жестко бороться с теми, кто не хочет оплачивать парковку
В Воронежской области работники АЗС объявили забастовку из-за задержек зарплаты
Воронежский брейкдансер завоевал вторую медаль на Юношеских олимпийских играх
В Воронежской области взлетели цены на яйца, капусту, огурцы и апельсины
Воронежцев испугало скопление пожарных машин у больницы № 3
В Воронеже на "зебре" у остановки "Торпедо" сбили человека
В Воронежской области будут судить мужчину, зарезавшего гостя