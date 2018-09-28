Воронежский водитель отрицает, что был пьян во время смертельной аварии

28 Сент. 18:47 2018-09-28T18:51:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Воронежские полицейские закончили расследование уголовного дела за нарушение правил, повлекшее смерть. Материалы направили в суд.

Авария произошла 21 августа прошлого года примерно в 2.40 ночи в Борисоглебском районе. 38-летний водитель "Шевроле-Нива" ехал по одной из улиц села Калинино. Как говорят правоохранители, он сел за руль пьяным. Водитель не успел среагировать, когда перед ним появился пешеход... 34-летний мужчина скончался на месте, а тот, по чьей вине он погиб, скрылся с места ДТП.

- Обвиняемый частично признал вину, - отмечают в полиции. - Он отрицает состояние алкогольного опьянения и утверждает, что употребил спиртные напитки уже после ДТП. Как он поясняет, с места происшествия скрылся, так как находился в шоковом состоянии.

Если будет доказано, что мужчина был за рулем пьян, ему грозит от двух до семи лет заключения, если нет - до пяти лет.