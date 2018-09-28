2018-09-28T18:40:07+03:00
Происшествия

Клиенты заправок и магазинов Воронежа платят фальшивыми деньгами

Только за эту неделю в городе и области нашли 18 поддельных купюр
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архиваФото из архива
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С начала недели в Воронеже и области полицейские изъяли 18 поддельных купюр. Об этом сообщают в ГУ МВД по Воронежской области. Фальшивки, как и прежде, поступали в отделения банков из сетевых супермаркетов и заправок.

- При инкассации была выявлена купюра номиналом тысяча рублей серии «ИЛ», которую сбыли на АЗС в Левобережном районе, а также купюра номиналом 5 тысяч рублей, которую приняли невнимательные кассиры в сетевом магазине на Ворошилова, - рассказывают в ГУ МВД по Воронежской области.

На большинстве тысячных фальшивок значились серии ОП91295**, АМ240024**, ЬН37028**, ТЛ57022** ИЛ7532**, на пятитысячных - БА38769**, БВ4784**, ВМ58847**, ВМ38847**, АВ56747**.

За изготовление поддельных денег злоумышленникам грозит до пятнадцати лет заключения. В полиции напоминают: если вы заметили подозрительную купюру, не пытайтесь ей расплатиться, иначе вы станете соучастником преступления.

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