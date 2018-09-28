Во время учений в Воронеже "террористы" захватили Центробанк и энергопредприятие

28 Сент. 18:25 2018-09-28T18:30:54+03:00

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На этой неделе в Воронеже прошли масштабные антитеррористические учения. Как рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии, мишенями предполагаемых диверсантов были отделение Центробанка и объекты топливно-энергетического комплекса.

Представители ведомства вместе с сотрудниками полиции, частных охранных предприятий и аварийно-спасательных служб выдвинулись на вызов, как только работники захваченных объектов воспользовались кнопкой тревоги. В итоге "бандитов" быстро блокировали.

В Росгвардии сообщили, что проверка готовности сил прошла успешно. Все поставленные задачи были выполнены.