Во время учений в Воронеже "террористы" захватили Центробанк и энергопредприятие
"Бандитов" быстро блокировали
Силовики быстро блокировали "бандитов"Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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На этой неделе в Воронеже прошли масштабные антитеррористические учения. Как рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии, мишенями предполагаемых диверсантов были отделение Центробанка и объекты топливно-энергетического комплекса.
Представители ведомства вместе с сотрудниками полиции, частных охранных предприятий и аварийно-спасательных служб выдвинулись на вызов, как только работники захваченных объектов воспользовались кнопкой тревоги. В итоге "бандитов" быстро блокировали.
В Росгвардии сообщили, что проверка готовности сил прошла успешно. Все поставленные задачи были выполнены.