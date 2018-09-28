В Центральном районе Воронежа вырубили 210 деревьев

28 Сент. 18:13 2018-09-28T18:13:52+03:00

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В Центральном районе продолжают звучать бензопилы. Там идут работы по санитарной и формовочной обрезке зеленых насаждений, а также вырубке старых, сухостойных и аварийных деревьев.

- В связи с сезонными погодными условиями особое внимание уделяется аварийно-опасным деревьям, которые создают угрозу пешеходам и транспортным средствам, - говорят в управе района.

Сегодня, 28 сентября, на улице Ломоносова убрали 11 старых ясеней, поврежденных опасным вредителем - изумрудной златкой. Всего в районе за последние недели вырубили 210 деревьев, обрезали 347.

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