2018-09-28T18:13:52+03:00
Общество

В Центральном районе Воронежа вырубили 210 деревьев

Убирают старые, сухостойные и аварийные стволы
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Фото управы Центрального районаФото управы Центрального района
Изменить размер текста:

В Центральном районе продолжают звучать бензопилы. Там идут работы по санитарной и формовочной обрезке зеленых насаждений, а также вырубке старых, сухостойных и аварийных деревьев.

- В связи с сезонными погодными условиями особое внимание уделяется аварийно-опасным деревьям, которые создают угрозу пешеходам и транспортным средствам, - говорят в управе района.

Сегодня, 28 сентября, на улице Ломоносова убрали 11 старых ясеней, поврежденных опасным вредителем - изумрудной златкой. Всего в районе за последние недели вырубили 210 деревьев, обрезали 347.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Руководитель управления экологии Воронежа: "Превращать деревья в высокие пни недопустимо". Наталья Ветер рассказала "Комсомолке", как сегодня озеленяют город. (подробнее)

Фото управы Центрального района

Фото управы Центрального района

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бухгалтер простой воронежской школы начислила себе зарплату в 500 тысяч рублей
Леонид Заяц сообщил о закупке 300 тысяч тонн зерна в Воронежской области
Воронежский мошенник сыграл на амбициях начинающей предпринимательницы
Банда курян со специальными сканерами терроризировала воронежских автомобилистов
В воронежской семье, где уже однажды умер ребенок, скончалась двухмесячная девочка
Прокуратура раскрыла подробности нападения на депутата Воронежской областной Думы
Беларусь нарастит товарооборот с Воронежской областью до 350 млн. долларов в год
В Воронежской области увеличили финансирование физкультуры и спорта на 86 млн. рублей
Из воронежского «Бурана» ушел капитан
Воронежцы скоро смогут напрямую улететь в Симферополь и Сочи
Воронежской фирме не дали построить офисный центр рядом с историческим зданием
Депутата Воронежской областной Думы и его жену ограбили и подвергли пыткам
В Воронежской области КамАЗ дорожников провалился под свежий асфальт
Первую перехватывающую парковку Воронежа откроют только наполовину
Трое мигрантов надолго сядут в тюрьму за продажу наркотиков в Воронеже
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Нарушения в декларациях воронежских главврачей и чиновников медики объяснили ошибками
В Воронеже ребенок пролетел несколько метров после удара автомобиля
Самолет из Санкт-Петербурга в Воронеж задержали на 15 часов
В Воронеже будут жестко бороться с теми, кто не хочет оплачивать парковку
В Воронежской области работники АЗС объявили забастовку из-за задержек зарплаты
Воронежский брейкдансер завоевал вторую медаль на Юношеских олимпийских играх
В Воронежской области взлетели цены на яйца, капусту, огурцы и апельсины
Воронежцев испугало скопление пожарных машин у больницы № 3
В Воронеже на "зебре" у остановки "Торпедо" сбили человека
В Воронежской области будут судить мужчину, зарезавшего гостя