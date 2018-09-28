2018-10-01T10:33:26+03:00
Общество

В Воронежской области в 2,2 раза выросло число случаев бешенства

За медицинской помощью из-за укусов и царапин обратились больше 5 тысяч человек
Виктор ПАВЛОВ
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Главные переносчики - собаки, кошки и лисыГлавные переносчики - собаки, кошки и лисыФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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C января по август этого года в Воронежской области зарегистрировано 87 случаев лабораторно подтверждённого бешенства среди животных. Об этом сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора. Цифра в 2,2 раза превышает аналогичный период 2017 года. Тогда зафиксировали лишь 40 случаев.

Как отмечают специалисты, основной распространитель бешенства в области - безнадзорные кошки и собаки, лисы. У первых и вторых зафиксировано по 33 случая заболевания, у лисиц - 10 случаев, у крупного рогатого скота – 7 случаев, мелкого рогатого скота – 2 случая, по 1 случаю у хорька и лошади.

C укусами и царапинами за этот период обратились 5158 человек. В Роспотребнадзоре напоминают: если вас укусило, оцарапало животное, подозреваемое в заболевании бешенством, необходимо немедленно обратиться в травмпункт по месту жительства.

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