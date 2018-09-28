Воронежские таможенники обсудили, как отличить поддельные Lipton, Rexona и Burberry

28 Сент. 16:19 2018-09-28T16:20:13+03:00

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В Воронежской таможне прошел межрегиональный семинар-тренинг по защите прав интеллектуальной собственности. Участвовали как представители ведомства, специализирующиеся на поиске контрафакта, так и сотрудники фирм, чью продукцию частенько подделывают недобросовестные граждане.

Как рассказали на мероприятии, значительная часть фальшивок встречается среди товаров народного потребления – продукты питания, бытовая химия, косметика, мобильные телефоны, батарейки, часы, калькуляторы, одежда, обувь, игрушки. Все чаще находят поддельные автозапчасти и комплектующие для сельхозтехники. Участники семинара также рассмотрели реальные образцы контрафактных товаров.

- Оригинальный дезодорант Rexona не выпускается в стеклянном флаконе, фальшивый чай Lipton, как правило, - в упаковках дизайна трехгодичной давности из картона сомнительного качества, у настоящей одежды люксовых категорий Louis Vuitton и Burberry ярлычки с информацией сделаны из специального материала и пришиты особым способом, батарейки Duracell должны быть в блистерах на основе из плотного матового картона, а внешний образ популярного мультперсонажа покемона Пикачу – в точности соответствовать зарегистрированному, - отмечают в Воронежской таможне.

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