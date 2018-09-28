На время «Воронежского марафона» набережную освободят от автомобилистов

28 Сент. 15:45 2018-09-28T15:45:48+03:00

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В субботу в течение 9 часов будет закрыто движение по набережной Масалитинова. Ограничение для автомобилистов будет соответственно действовать 29 сентября с 6:00 до 15:00. В пресс-службе мэрии объясняют, что это связано с проведением легкоатлетического забега «Воронежский марафон».

Не забудьте, что по набережной Массалитинова, улице Софьи Перовской и участку Петровской набережной нельзя будет не только проехать, но и также невозможно будет оставить там припаркованный автомобиль. Общий закрытый участок – от улицы Большой Стрелецкой до Северного моста.