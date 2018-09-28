Следственный комитет изучит дело об ампутации ног 94-летней женщины из Воронежской области

28 Сент. 15:45 2018-09-28T17:04:18+03:00

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Уголовное дело о неквалифицированной медицинской помощи в отношении 94-летней пенсионерки передано в органы Следственного комитета. Об этом сообщают в пресс-службе регионального следственного управления ведомства.

9 декабря прошлого года 94-летняя женщина попала в Петропавловскую районную больницу из-за варикозной болезни и хронического тромбофлебита нижних конечностей. Как отмечают следователи, врачи не в полной мере провели необходимые мероприятия по установлению диагноза. Из-за неверной тактики лечения больной пришлось ампутировать обе ноги. На следующий день после проведения второй операции пожилая женщина скончалась.

- С учетом необходимости досконального выяснения всех обстоятельств случившегося перед прокуратурой инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из производства органов полиции и передаче его для дальнейшего расследования в территориальное подразделение Следственного комитета России, - сообщают в СК.