Воронежец выпал из окна квартиры на девятом этаже
К сожалению, спасти его было уже невозможно
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Жители Северного микрорайона Воронежа 27 сентября стали свидетелями ужасного происшествия. Вечером из окна квартиры на девятом этаже дома №65 на улице Генерала Лизюкова выпал мужчина. По словам местных жителей, ему было всего 30 лет. Скончался горожанин сразу же.
Как сообщили в СУ СК РФ по Воронежской области, проводится проверка по факту смерти мужчины, тело которого было обнаружено у дома на улице Генерала Лизюкова. Проводится весь комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.