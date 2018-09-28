Воронежец выпал из окна квартиры на девятом этаже

28 Сент. 15:35 2018-09-28T15:35:18+03:00

К сожалению, спасти его было уже невозможно

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Жители Северного микрорайона Воронежа 27 сентября стали свидетелями ужасного происшествия. Вечером из окна квартиры на девятом этаже дома №65 на улице Генерала Лизюкова выпал мужчина. По словам местных жителей, ему было всего 30 лет. Скончался горожанин сразу же.

Как сообщили в СУ СК РФ по Воронежской области, проводится проверка по факту смерти мужчины, тело которого было обнаружено у дома на улице Генерала Лизюкова. Проводится весь комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.