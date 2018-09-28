На две недели в Воронеже перекроют улицу Маршала Неделина
В это время будет проходить реконструкция канализации
Фото мэрии Воронежа
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В течение двух недель будет закрыто движение по участку улицы Маршала Неделина. Как объяснили в пресс-службе мэрии, ограничение пришлось ввести связи с производством работ по реконструкции канализационной линии.
Ремонт будет проходить с 8:00 29 сентября до 23:00 14 октября. Соответственно на это время и будет закрыто движение автотранспорта по участку улицы Маршала Неделина. Невозможно будет проехать от улицы Краснознаменной до улицы Госпитальной.