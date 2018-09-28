Тело студента нашли в общежитии Воронежского госуниверситета

28 Сент. 15:07 2018-09-28T15:07:56+03:00

Что произошло, сейчас выясняют следователи

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В общежитии Воронежского государственного университета было обнаружено безжизненное тело 19-летнего студента. Случилось это еще 18 сентября. Очевидцы сообщают, что речь идет об одном из корпусов общежития на улице Хользунова.

Следователи СУ СК РФ проводят проверку по факту смерти молодого человека. Выполняется весь комплекс мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.