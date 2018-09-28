Под Воронежем остановили амфетаминовую "Ладу"

28 Сент. 15:06 2018-09-28T15:06:48+03:00

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26 сентября среди бела дня на трассе М-4 "Дон" под Воронежем остановили подозрительную "Ладу". Инспекторы решили присмотреться к 27-летнему водителю "четырнадцатой" повнимательней.

Во время досмотра автомобиля на полке под бардачком нашли кошелек, в котором кроме денег были пакетики с каким-то порошком. Вещество отправили на экспертизу, которая подтвердила, что это наркотик - а именно амфетамин.

- Со слов подозреваемого стало известно, что наркотик он приобрел в Москве для личного употребления. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до трех лет заключения, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.