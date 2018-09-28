В Воронеже снесут киоски с шаурмой и "Робин Сдобин"

28 Сент. 19:27 2018-09-28T19:27:59+03:00

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Городская администрация поделилась данными о киосках и павильонах, которые подлежат сносу в октябре. В списке - 11 позиций из Железнодорожного, Левобережного, Центрального, Советского и Коминтерновского районов.

Среди примечательных объектов - киоск по продаже шаурмы на Ленинском проспекте. На Феоктистова снесут еще одну аналогичную точку и "Робин Сдобин", на Героев Сибиряков - киоск с продуктами. Срок действия разрешительной документации у всех этих объектов закончился, а потому в скором времени предстоит демонтаж.

В конце февраля 2016 полномочия по сносу нестационарных торговых объектов (НТО) перешли на управление административно-технического контроля. Работа проходит по "кустовому принципу" - убирают сразу все киоски в округе. Основная причина – отсутствие необходимых документов.