Воронежские ипотечники должны банкам 74 миллиарда рублей

28 Сент. 14:13 2018-09-28T14:14:36+03:00

Воронежцы берут ипотеку в 1,6 раз чаще, чем в прошлом году Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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С января по июль этого года в Воронежской области выдано более 12 тысяч ипотечных жилищных кредитов. Такой информацией поделились в Банке России. Общая сумма кредитов - 19,3 млрд рублей.

- По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных кредитов этого профиля увеличилось в 1,6 раза, а сумма – в 1,7 раза, - говорят в Банке России.

При этом общая задолженность воронежских ипотечников перед банками - 74,3 млрд рублей. Почти 99% долгов жители региона погашают своевременно.

Средняя сумма ипотечного кредита составила 1,6 млн рублей, средний срок кредитования – 16 лет 7 месяцев. В долларах и евро ипотеку в этом году не давали.

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