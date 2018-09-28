2018-09-28T20:01:35+03:00
Авто

Воронежцев приглашают на автопробег до школы-интерната

Активисты привезут детям подарки и устроят игры
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Приглашаются все желающиеПриглашаются все желающиеФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Благотворительный автопробег Воронеж - Землянск пройдет 21 октября. Длина маршрута - около 40 километров, конечная его точка - школа-интернат для детей с ограниченными возможностями. Как рассказывают организаторы - активисты сообщества "Smotra.ru Черноземье" - в учреждении живут пятьдесят детей от 8 до 18 лет с ограниченными возможностями речи, слуха, зрения.

- Во время прошлой поездки мы увидели совершенно разных детей: кто-то открытый, кто-то зажатый, у кого-то в глазах даже была враждебность, - рассказывает Влад Крюков, один из организаторов. - Было видно, что все дети разбиты по "кучкам". Но когда мы уезжали - уже после совместных игр и общения - дети будто стали сплоченней. И, что немаловажно, мы тоже стали другими.

Встреча участников пробега намечена на 10.00 на парковке у кафе "Карамболь" (Мусихина, 10), что сразу за заправкой "Калина-Ойл". Приглашаются все желающие.

Те, кто сам поехать не готов, могут передать спортивные принадлежности (мячи, скакалки), канцелярские товары, фетр для занятия рукоделием, развивающие игровые материалы, игры, развивающие моторику рук и мышление.

Влад Крюков

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