2018-09-28T12:52:33+03:00
Происшествия

Парень украл 380 тысяч рублей из иномарки, попавшей в ДТП в Воронежской области

Теперь юноше грозит 6 лет тюрьмы
Олег ИВАНОВ
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27 июля явно не задалось для 30-летнего жителя Семилукского района. Уже в час ночи он, проезжая по улице Ленина села Русская Гвоздевка, попал в ДТП.

На место приехали сотрудники полиции. Началась какая-то суматоха. При этом автомобиль мужчины «Опель Астра» оставался открытым. В салоне лежали личные вещи, в том числе и кошелек с 380 тысячами рублей. Это были деньги 42-летней приятельницы водителя «Опеля».

Когда ДТП уже было оформлено, мужчина успокоился, сел в салон своего авто, и потянулся к кошельку… Как вы понимаете, его уже не было на месте. В течение нескольких недель полицейские искали вора. Помог случайный очевидец.

След вывел на 21-летнего безработного жителя села. У парня неожиданно появились деньги. Он начал хвалиться, что купит подержанный автомобиль. И, более того, несколько раз устраивал застолья для своих друзей: угощал их спиртным и закусками.

Парень был задержан. В отделе полиции юноша рассказал, что действительно в тот день был на месте ДТП. Пока ничего не было, он незаметно залез в салон автомобиля и похитил кошелек. Вернуть полицейским удалось лишь часть денег.Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». То есть парню грозит до 6 лет тюрьмы.

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