2018-09-28T12:50:11+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области изрубил незнакомца из-за женщины

Мужчина затаил обиду на ее спутника
Виктор ПАВЛОВ
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Эта история случилась в селе Ендовище Семилукского района. Сонным летним вечером 59-летний мужчина встретил свою приятельницу с неким незнакомцем. При этом сказал в ее адрес нечто такое, отчего спутник женщины пришел в бешенство. 50-летний мужчина начал оскорблять нового знакомого. Тот ничего не ответил, но затаил обиду.

- Обвиняемый сходил домой, взял топор и, вернувшись, нанес оппоненту не менее четырех ударов режущей кромкой клина топора в область головы и лица, - раскрывают подробности кровавого преступления в Следственном комитете. - От полученных телесных повреждений 50-летний мужчина скончался на месте.

В итоге подозреваемого задержали, он признал вину. Мужчине грозит от шести до пятнадцати лет заключения.

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