2018-09-28T11:32:45+03:00
Общество

Генплан Воронежа до 2041 года оценили в 73,9 миллиона рублей

Именно такую сумму прописали в документам электронного аукциона
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Кстати имя компании-счастливчика станет известно уже 25 октябряКстати имя компании-счастливчика станет известно уже 25 октябряФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Администрация Воронежа объявила тендер на подготовку актуализированного генерального плана города на 2021 - 2041 годы. Соответствующий документ был опубликован на сайте госзакупок 27 сентября. Начальная она же максимальная цена контракта – 73,9 миллиона рублей.

Планируемый срок окончания исполнения контракта – декабрь 2020 года Соответственно финансирование будет осуществлять поэтапно – в течение трех лет.

Подготовка актуализированного генерального плана предполагает анализ исходных границ и распределения населения. Соответственно победителю также будет необходимо определить план развития Воронежа и его пригородных территорий в будущем. Кстати имя компании-счастливчика станет известно уже 25 октября.

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