Генплан Воронежа до 2041 года оценили в 73,9 миллиона рублей
Администрация Воронежа объявила тендер на подготовку актуализированного генерального плана города на 2021 - 2041 годы. Соответствующий документ был опубликован на сайте госзакупок 27 сентября. Начальная она же максимальная цена контракта – 73,9 миллиона рублей.
Планируемый срок окончания исполнения контракта – декабрь 2020 года Соответственно финансирование будет осуществлять поэтапно – в течение трех лет.
Подготовка актуализированного генерального плана предполагает анализ исходных границ и распределения населения. Соответственно победителю также будет необходимо определить план развития Воронежа и его пригородных территорий в будущем. Кстати имя компании-счастливчика станет известно уже 25 октября.