В школах Воронежа сократили уроки из-за ЧП на трубопроводе с водой

28 Сент. 11:12 2018-09-28T11:12:17+03:00

Уже вторая смена в школах может начать работать по-прежнему Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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Ученики СОШ №1, №99 и №95, а также прогимназии №2 и гимназии №2 получили 28 сентября практически внеплановый выходной. В этих школах пришлось сократить занятия. Данную информацию подтвердили в пресс-службе мэрии Воронежа.

Дело в том, что учебные заведения находятся на улицах Владимира Невского, Московский проспект и 60-летия ВЛКСМ. Таким образом, они тоже попали в зону отключения воды.

Напомним, с вечера 27 сентября жители Северного микрорайона Воронежа из-за аварии на трубопроводе остаются без воды. ЧП, по словам местных жителей, продолжается более 11 часов.

- В нашей 95-ой школе родителям сразу сказали, что дети могут идти домой, - сообщили в нашу редакцию родители.

В некоторых других школах занятия продолжаются, но длятся не установленные 45 минут, а где-то минут 30. Режим работы в каждой школе устанавливается индивидуально.

К сожалению, в зону «осушения» попали и детские сады № 118, №181, №193 и №189. Родителей заранее обзванивали и предупреждали, чтобы сегодня они не приводили малышей. В случае лишь каких-либо экстренных условий в семье, вопрос с детсадовцами решался персонально. Небольшой запас воды в некоторых учреждениях все-таки есть.

Предположительно, после обеда вода вернется в дома и учреждения города. Если ЧП удастся устранить, то во вторую смену школы начнут работать в привычном режиме.