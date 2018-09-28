В Воронежской области перевернулся автомобиль: пострадали четыре человека

28 Сент. 10:48 2018-09-28T10:48:23+03:00

Все они были госпитализированы в местную больницу

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Все случилось 27 сентября около 17.20 в Лискинском районе у села Высокое. 21-летний житель города Лиски ехал на своем автомобиле «ВАЗ-21053». Молодой человек не справился с управлением и допустил опрокидывание машины.

- В результате ДТП водитель и его пассажиры: 23-летняя жительница Саратова, а также 22-летняя женщина и 24-летний мужчина, жители Волгоградской области, получили повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение, - отметили в ГУ МВД по Воронежской области.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.