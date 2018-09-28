В начале октября определят всех операторов для отходоперерабатывающих кластеров Воронежской области

28 Сент. 10:33 2018-09-28T10:33:41+03:00

Всего они будут работать в восьми районах области

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В начале октября пройдут конкурсы по отбору двух региональных операторов для межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих кластеров. Напомним, шесть оператором уже определены.

Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев на встрече с заместителем председателя Правительства РФ Алексеем Гордеевым, уже утверждена комплексная схема обращения с отходами, разработана ее электронная модель. В соответствии со схемой в регионе создано восемь межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих кластеров (Воронежский, Борисоглебский, Богучарский, Бутурлиновский, Калачеевский, Лискинский, Панинский, Россошанский).

Был построен мусоросортировочный завод мощностью 440 тысяч тонн в год на территории юго-восточной части карьера «Средний» Девицкого поселения Семилукского района.