Пьяный водитель насмерть сбил пешехода в Воронежской области

28 Сент. 09:23 2018-09-28T09:28:50+03:00

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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45-летняя жительница села Гвазда 27 сентября около 16.20 переходила улицу Центральная. Женщина, вероятно, даже не представляла, что мчащийся на нее автомобиль «Шевроле Круз» так и не остановится.

За рулем иномарки сидел 45-летний житель Бутурлиновки. По предварительным данным, как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, этот водитель «находился в состоянии опьянения». Мужчина не смог вовремя остановиться и в итоге сбил пешехода.

- В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте, до приезда скорой медицинской помощи. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - комментируют в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 134 ДТП, из них в областном центре – 94, на федеральных трассах – 12, в районах области – 28. В семи ДТП травмы различной степени тяжести получили девять человек, еще один погиб.