2018-09-28T09:18:57+03:00
Общество

Сенатор Сергей Лукин: «Открытость, отзывчивость, порядочность и принципиальность должны быть нормой для всех уровней власти»

27 сентября представитель в Совете Федерации от законодательной власти Воронежской области Сергей Лукин провел приём граждан в региональной приёмной лидера партии «Единая Россия»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Первым обратился в тот день к сенатору директор Воронежского государственного промышленно-технологического колледжа Владимир Ларин с просьбой оказать помощь в приобретении оборудования для подготовки специалистов по направлениям: автомеханика и техническое обслуживание легковых автомобилей. Он пояснил, что реализация программы Топ-50 востребованных и перспективных профессий требует современного технического оснащения, но бюджетных средств на это не хватает. Владимир Ларин обозначил также проблемы, связанные с получением лицензии для подготовки автомехаников, специалистов техобслуживания и ремонта автомобилей. Хотя учебное заведение занимается этими направлениями уже давно, в последнее время появляются новые стандарты, ужесточаются требования.

Читать далее...

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бухгалтер простой воронежской школы начислила себе зарплату в 500 тысяч рублей
Леонид Заяц сообщил о закупке 300 тысяч тонн зерна в Воронежской области
Воронежский мошенник сыграл на амбициях начинающей предпринимательницы
Банда курян со специальными сканерами терроризировала воронежских автомобилистов
В воронежской семье, где уже однажды умер ребенок, скончалась двухмесячная девочка
Прокуратура раскрыла подробности нападения на депутата Воронежской областной Думы
Беларусь нарастит товарооборот с Воронежской областью до 350 млн. долларов в год
В Воронежской области увеличили финансирование физкультуры и спорта на 86 млн. рублей
Из воронежского «Бурана» ушел капитан
Воронежцы скоро смогут напрямую улететь в Симферополь и Сочи
Воронежской фирме не дали построить офисный центр рядом с историческим зданием
Депутата Воронежской областной Думы и его жену ограбили и подвергли пыткам
В Воронежской области КамАЗ дорожников провалился под свежий асфальт
Первую перехватывающую парковку Воронежа откроют только наполовину
Трое мигрантов надолго сядут в тюрьму за продажу наркотиков в Воронеже
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Нарушения в декларациях воронежских главврачей и чиновников медики объяснили ошибками
В Воронеже ребенок пролетел несколько метров после удара автомобиля
Самолет из Санкт-Петербурга в Воронеж задержали на 15 часов
В Воронеже будут жестко бороться с теми, кто не хочет оплачивать парковку
В Воронежской области работники АЗС объявили забастовку из-за задержек зарплаты
Воронежский брейкдансер завоевал вторую медаль на Юношеских олимпийских играх
В Воронежской области взлетели цены на яйца, капусту, огурцы и апельсины
Воронежцев испугало скопление пожарных машин у больницы № 3
В Воронеже на "зебре" у остановки "Торпедо" сбили человека
В Воронежской области будут судить мужчину, зарезавшего гостя