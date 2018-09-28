Сенатор Сергей Лукин: «Открытость, отзывчивость, порядочность и принципиальность должны быть нормой для всех уровней власти»

28 Сент. 09:18 2018-09-28T09:18:57+03:00

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Первым обратился в тот день к сенатору директор Воронежского государственного промышленно-технологического колледжа Владимир Ларин с просьбой оказать помощь в приобретении оборудования для подготовки специалистов по направлениям: автомеханика и техническое обслуживание легковых автомобилей. Он пояснил, что реализация программы Топ-50 востребованных и перспективных профессий требует современного технического оснащения, но бюджетных средств на это не хватает. Владимир Ларин обозначил также проблемы, связанные с получением лицензии для подготовки автомехаников, специалистов техобслуживания и ремонта автомобилей. Хотя учебное заведение занимается этими направлениями уже давно, в последнее время появляются новые стандарты, ужесточаются требования.

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