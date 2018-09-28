2018-09-28T09:12:44+03:00
Общество

В Воронежской области может появиться кластер по производству сельхозмашин

Также рассматривается возможность строительства Центра агробиотехнологий
Олег ИВАНОВ
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В Воронежской области может быть создан производственный кластер, специализирующий на сельскохозяйственном машиностроении, а также Центр агробиотехнологий на базе ряда профильных учебных заведений. Эти проекты обсудили 27 сентября губернатор Воронежской области Александр Гусев и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Минсельхоз России готов проработать озвученные инициативы.

Сейчас Воронежская область активно экспортирует сельхозпродукцию и продовольствие. В этом году поставки продукции АПК за рубеж превысили 302 млн долларов, что на 50% больше показателя прошлого года. Увеличились объемы экспорта зерна, бобовых, мелассы. Помимо стран СНГ область сотрудничает с такими государствами, как Египет, Турция, Ливан, Швейцария и другими.

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