2018-09-28T08:51:25+03:00
Общество

Жители Северного микрорайона Воронежа из-за ЧП на трубопроводе более 11 часов остаются без воды

Горожане с самого утра выстраиваются в очередь в поисках воды
Елена ФЕДЯШЕВАВиктор ЛЕВШАКОВ
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По словам местных жителей, телефон аварийной службы занят с самого утраПо словам местных жителей, телефон аварийной службы занят с самого утраФото: Максим ГОРОХОВ
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Жители Северного микрорайона Воронежа оказались неприятно удивлены, когда вечером 27 сентября попытались открыть водопроводные краны. В районе 22:00 дом за домом был «осушены». Горожане жалуются, что ни горячей, ни холодной воды не было всю ночь, и нет ее до сих пор.

Проблема коснулась воронежцев, живущих в домах по улицам Владимира Невского, Бульвар Победы, Жукова, Мордасовой, Шукшина. Также без воды осталась часть Московского проспекта. Это довольно большой участок.

- Телефон аварийной службы занят с самого утра. Никак не могли дозвониться. Видимо, тысячи людей звонят туда. Как проснулись – воды нет. Пришлось идти за водой в киоск, - рассказывают местные жители.

Действительно многие воронежцы с самого утра отправились искать воду в магазины и павильоны, где разливают воду.

В пресс-службе «РВК-Воронеж» нам сообщили, что виной всему порыв на трубопроводе. Работы начались уже ночью. В компании обещают, что вода должна вернуться в дома воронежцев в ближайшие часы.

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