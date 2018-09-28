В Воронеже реальный пожар сорвал учения сотрудников МЧС в цирке

28 Сент. 07:34 2018-09-28T07:42:03+03:00

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В Воронеже на улице Ленинградской произошел крупный пожар. ЧП случилось 27 сентября днем. Вспыхнула квартира в четырехэтажном доме №128, который находится прямо напротив зоопарка.

Сигнал поступил в 14.08. Как раз в это время у сотрудников МЧС проходили учения.

- Вообще-то мы сегодня в очередной раз собирались цирк «тушить». И параллельно занятие провести со студентами опорного вуза, коих хотели привлечь в качестве статистов. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает, и вышло совсем иначе, - написал на своей странице в соцсети глава пресс-службы МЧС Сергей Хренов.

В итоге пришлось тушить квартиру. Из горящего дома эвакуировали 50 человек, из них 10 человек с помощью «масок спасаемого».

Фото: предоставлено пресс-службой МЧС России по Воронежской области.

Не обошлось и без пострадавших. Одного человека доставили в больницу.

В 16:15 удалось ликвидировать открытое горение. Но здание еще продолжало тлеть. Полностью потушить его удалось только в 16.55. Огонь повредил квартиру на площади 30 «квадратов» и крышу на площади 60 «квадратов».

- В тушении пожара приняло участие 92 человека, использована 31 единица техники. Причина возгорания устанавливается, - прокомментировали в пресс-службе МЧС.