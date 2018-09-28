2018-09-28T07:42:03+03:00
Происшествия

В Воронеже реальный пожар сорвал учения сотрудников МЧС в цирке

Пострадал 1 человек
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: предоставлено пресс-службой МЧС России по Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой МЧС России по Воронежской области.
Изменить размер текста:

В Воронеже на улице Ленинградской произошел крупный пожар. ЧП случилось 27 сентября днем. Вспыхнула квартира в четырехэтажном доме №128, который находится прямо напротив зоопарка.

Сигнал поступил в 14.08. Как раз в это время у сотрудников МЧС проходили учения.

- Вообще-то мы сегодня в очередной раз собирались цирк «тушить». И параллельно занятие провести со студентами опорного вуза, коих хотели привлечь в качестве статистов. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает, и вышло совсем иначе, - написал на своей странице в соцсети глава пресс-службы МЧС Сергей Хренов.

В итоге пришлось тушить квартиру. Из горящего дома эвакуировали 50 человек, из них 10 человек с помощью «масок спасаемого».

Фото: предоставлено пресс-службой МЧС России по Воронежской области.

Фото: предоставлено пресс-службой МЧС России по Воронежской области.

Не обошлось и без пострадавших. Одного человека доставили в больницу.

В 16:15 удалось ликвидировать открытое горение. Но здание еще продолжало тлеть. Полностью потушить его удалось только в 16.55. Огонь повредил квартиру на площади 30 «квадратов» и крышу на площади 60 «квадратов».

- В тушении пожара приняло участие 92 человека, использована 31 единица техники. Причина возгорания устанавливается, - прокомментировали в пресс-службе МЧС.

Фото: предоставлено пресс-службой МЧС России по Воронежской области.

Фото: предоставлено пресс-службой МЧС России по Воронежской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бухгалтер простой воронежской школы начислила себе зарплату в 500 тысяч рублей
Леонид Заяц сообщил о закупке 300 тысяч тонн зерна в Воронежской области
Воронежский мошенник сыграл на амбициях начинающей предпринимательницы
Банда курян со специальными сканерами терроризировала воронежских автомобилистов
В воронежской семье, где уже однажды умер ребенок, скончалась двухмесячная девочка
Прокуратура раскрыла подробности нападения на депутата Воронежской областной Думы
Беларусь нарастит товарооборот с Воронежской областью до 350 млн. долларов в год
В Воронежской области увеличили финансирование физкультуры и спорта на 86 млн. рублей
Из воронежского «Бурана» ушел капитан
Воронежцы скоро смогут напрямую улететь в Симферополь и Сочи
Воронежской фирме не дали построить офисный центр рядом с историческим зданием
Депутата Воронежской областной Думы и его жену ограбили и подвергли пыткам
В Воронежской области КамАЗ дорожников провалился под свежий асфальт
Первую перехватывающую парковку Воронежа откроют только наполовину
Трое мигрантов надолго сядут в тюрьму за продажу наркотиков в Воронеже
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Нарушения в декларациях воронежских главврачей и чиновников медики объяснили ошибками
В Воронеже ребенок пролетел несколько метров после удара автомобиля
Самолет из Санкт-Петербурга в Воронеж задержали на 15 часов
В Воронеже будут жестко бороться с теми, кто не хочет оплачивать парковку
В Воронежской области работники АЗС объявили забастовку из-за задержек зарплаты
Воронежский брейкдансер завоевал вторую медаль на Юношеских олимпийских играх
В Воронежской области взлетели цены на яйца, капусту, огурцы и апельсины
Воронежцев испугало скопление пожарных машин у больницы № 3
В Воронеже на "зебре" у остановки "Торпедо" сбили человека
В Воронежской области будут судить мужчину, зарезавшего гостя