В Воронежской области из-за остановки маневрового состава задержали 6 пассажирских поездов
В Воронежской области из-за ЧП на железной дороге задержали шесть пассажирских поездов. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВЖД накануне.
27 сентября на перегоне Евдаково – Сагуны ЮВЖД экстренно остановили маневровый поезд. Все произошло в 13.13. Снова отправиться в путь он смог только в 15.15, но со вспомогательным составом.
- Время задержки поездов составило от 15 минут до 1 часа 13 минут, — поясняли в пресс-службе ЮВЖД.
Список задержанных поездов:
№450 Самара – Адлер
№228 Санкт-Петербург – Новороссийск
№49 Санкт-Петербург – Адлер
№261 Адлер – Архангельск
№139 Адлер – Новосибирск
№126 Москва – Новороссийск
Представители ОАО «РЖД» извинилось за неудобства.