В Воронежской области из-за остановки маневрового состава задержали 6 пассажирских поездов

28 Сент. 07:08 2018-09-28T07:44:36+03:00

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В Воронежской области из-за ЧП на железной дороге задержали шесть пассажирских поездов. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВЖД накануне.

27 сентября на перегоне Евдаково – Сагуны ЮВЖД экстренно остановили маневровый поезд. Все произошло в 13.13. Снова отправиться в путь он смог только в 15.15, но со вспомогательным составом.

- Время задержки поездов составило от 15 минут до 1 часа 13 минут, — поясняли в пресс-службе ЮВЖД.

Список задержанных поездов:

№450 Самара – Адлер

№228 Санкт-Петербург – Новороссийск

№49 Санкт-Петербург – Адлер

№261 Адлер – Архангельск

№139 Адлер – Новосибирск

№126 Москва – Новороссийск

Представители ОАО «РЖД» извинилось за неудобства.